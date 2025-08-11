Rescatan a cocodrilo que caminaba en área poblada de Petén

El reptil fue trasladado a una asociación de protección tras su rescate.
En el Barrio La Ermita, municipio de San Benito, Petén, los Bomberos Voluntarios rescataron a un cocodrilo que se desplazaba por la vía pública la mañana de este lunes 11 de agosto.
El reptil, de aproximadamente un metro y medio de longitud, fue asegurado por los socorristas y trasladado a la estación de la 57 compañía para su resguardo temporal.
Tras el rescate, el reptil fue entregado a la Asociación de Protección de Animales Silvestres en Guatemala (ARCAS).
Sobre la asociación
ARCAS es una organización civil sin fines de lucro fundada en 1989 que trabaja por la conservación de la fauna del país.
ARCAS desarrolla proyectos en la ciudad de Guatemala, Petén y en la zona de Hawai, en la costa del Pacífico, enfocados en el rescate, rehabilitación y liberación de especies silvestres.