Joven abrió la ventana de su casa y fue atacada a tiros

Según las autoridades, el ataque iba dirigido a otra persona de la vivienda.
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Como Mirza Kriste, de 20 años, fue identificada una joven atacada a tiros por un sujeto desconocido en San Antonio Suchitepéquez.
Según investigación preliminar, un hombre armado tocó la puerta de la vivienda de la víctima, y cuando está salió por la ventana, fue atacada a tiros.
El cuerpo de Mirza quedó tendido en el suelo de la vivienda, pero, según familiares, en ese momento se cayó la red telefónica, por lo que no pudieron comunicarse con los bomberos ni con la policía.
De acuerdo a la primera hipótesis de las autoridades, el ataque fue directo, pero no iba dirigido hacia Mirza, sino a otra persona que vivía en el lugar.
La joven fue trasladada hacia el INACIF de Mazatenango.