Patrulla atropella a ciclista que intentaba cruzar la Interamericana (video)

Luego de ser impactado por la patrulla, el joven cayó al asfalto justo cuando otro auto pasaba por el lugar.
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Un mortal accidente ocurrió la tarde del jueves sobre el kilómetro 53.8 de la ruta Interamericana. Una cámara del sector registró la tragedia.
Según las imágenes, un joven se baja de su bicicleta para intentar cruza la calle.
Mientras esperaba, una patrulla lo embistió por atrás, haciendo que cayera sobre el asfalto.
Justo en ese momento iba un auto, que al no poder frenar, terminó pasándole encima.
Ambos vehículos involucrados se dieron a la fuga, dejando a la víctima gravemente herida.
Mira aquí el video:
Socorristas llegaron al lugar para trasladar al herido hacia un centro asistencial, donde finalmente falleció.
Soy502 consultó la postura de la Policía Nacional Civil (PNC), pero al cierre de la nota no se ha obtenido respuesta.