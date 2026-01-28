El joven albañil que sufrió una descarga eléctrica mientras trabajaba

El adolescente fue trasladado a un centro asistencial luego de sufrir quemaduras de primer, segundo y tercer grado.
Como Julio Leonel Álvaro Pop Coc fue identificado el joven de 16 años que sufrió una descarga eléctrica mientras realizaba labores de albañilería.
El hecho se registró este martes 27 de enero en un inmueble ubicado en la 10a. avenida y 4a. calle de la colonia Vásquez, en la zona 21 capitalina.
Según declaraciones de la víctima, él se encontraba trabajando cuando por accidente tocó el tendido eléctrico con una varilla metálica que transportaba, provocándole la descarga.
Bomberos Municipales brindaron atención prehospitalaria al joven albañil, quien sufrió quemaduras de primer, segundo y tercer grado debido al percance.
La víctima fue trasladada a la emergencia del Hospital Roosevelt para recibir la atención médica necesaria.