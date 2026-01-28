Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

El joven albañil que sufrió una descarga eléctrica mientras trabajaba

  • Con información de Naomy Valenzuela / Colaboradora
27 de enero de 2026, 18:53
Ciudad de Guatemala
El&nbsp;joven albañil topó el tendido eléctrico con una varilla de metal. (Foto ilustrativa: istock)

El joven albañil topó el tendido eléctrico con una varilla de metal. (Foto ilustrativa: istock)

El adolescente fue trasladado a un centro asistencial luego de sufrir quemaduras de primer, segundo y tercer grado.

OTRAS NOTICIAS: Volcán de Fuego genera retumbos fuertes durante sus recientes erupciones (videos)

Como Julio Leonel Álvaro Pop Coc fue identificado el joven de 16 años que sufrió una descarga eléctrica mientras realizaba labores de albañilería.

El hecho se registró este martes 27 de enero en un inmueble ubicado en la 10a. avenida y 4a. calle de la colonia Vásquez, en la zona 21 capitalina.

(Foto: Bomberos Municipales)
(Foto: Bomberos Municipales)

Según declaraciones de la víctima, él se encontraba trabajando cuando por accidente tocó el tendido eléctrico con una varilla metálica que transportaba, provocándole la descarga.

Bomberos Municipales brindaron atención prehospitalaria al joven albañil, quien sufrió quemaduras de primer, segundo y tercer grado debido al percance.

(Foto: Bomberos Municipales)
(Foto: Bomberos Municipales)

La víctima fue trasladada a la emergencia del Hospital Roosevelt para recibir la atención médica necesaria.

(Foto: Bomberos Municipales)
(Foto: Bomberos Municipales)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar