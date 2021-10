Youtuber demandará a sus padres por "traerlo al mundo" sin su consentimiento

Raphael Samuel, de 27 años, es un influences de la India que anunció en 2019 en un video publicado en redes sociales que quería demandar a sus padres por haberle dado la vida sin su consentimiento, el contenido se volvió viral y actualmente el youtuber ha continuado publicando videos en los que expresa sus puntos de vista de temas como los millennials, la vida de la gente de clase media y sus perspectivas del futuro del mundo.

Samuel explicó en su página de Facebook y en su canal de YouTube que sus papás lo trajeron al mundo “para su propia alegría y placer”, sin haberlo consultado.

"Si nos traen al mundo sin nuestro consentimiento deberían mantenernos por el resto de nuestras vidas. Deberían pagarnos por vivir”, dijo en uno de sus videos.

"¿No es obligar a un niño a entrar en este mundo y luego obligarlo a seguir una carrera equivalente al secuestro y la esclavitud?”

Cultura de India

En sus posts, donde aparece con una barba postiza, cuestiona la tradición cultural india de que los padres tienen derecho a tomar decisiones sobre la vida de sus hijos (por ejemplo, con quién casarlos) y afirma que no le deben nada a sus papás y que ellos tienen la obligación de encargarse por siempre de él.

"Básicamente quiero que todos en India, y alrededor del mundo, se den cuenta de una cosa: que nacen sin su consentimiento. Quiero que entiendan que no le deben nada a sus padres. Ninguno de nosotros vino voluntariamente. (Nuestros padres) buscaron su felicidad al tenernos o fuimos un error; en cualquier caso, no dimos nuestro consentimiento".

"Ya que no fue tu decisión no le debes nada a tus padres. Si no decidiste algo, no eres responsable de ello, así que no les debes nada", mencionó en un video publicado en su página.

Samuel es un defensor de la filosofía "antinatalismo", teoría que califica como inmoral al traer más personas a este mundo que se encuentra sobrepoblado y que pasa por una crisis medioambiental.

Contrario a lo que podría pensarse, Samuel dice amar a sus padres y tener una gran relación con ellos. A otros hijos les aconseja:

"No hagas nada por tus padres que no quieras, salvo que lo sientas de manera genuina, como yo”.

Y a los padres les envía este mensaje:

"No eres dueño de tus hijos, no eres dueño de sus decisiones, no son tu inversión”.

En su canal de Youtube, solo cuenta con la cantidad de 2 mil suscriptores y su contenido se ha viralizado en medios de todo el mundo.

Por ahora se desconoce si realmente Raphael Samuel demandó a sus padres, pues obtener el consentimiento de un niño para nacer simplemente es imposible, sin embargo su ideología sigue llamando la atención de usuarios de redes sociales.

Mientras que sus padres informaron que les parece muy valiente que su hijo decida demandarlos, ambos son abogados.

“La mayoría de los padres son dictadores”

En los últimos años, el youtuber ha continuado compartiendo sus controvertidas opiniones acerca de la paternidad. A sus seguidores les recomienda no tener hijos, pero en caso de que decidan hacerlo.

“¿Por qué quieres dejar un copia de ti?”, pregunta Samuel. Mientras que sobre el tema del cuidado por parte de los hijos a los padres dice: “Si ellos no pensaron en ti cuando tú naciste, entonces por qué tienes que pensar en ellos cuando ellos están muriendo”.