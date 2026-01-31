La joven que murió en un trágico accidente en Escuintla

Un accidente cobró la vida de Darling Guadalupe Mita García, quien fue identificada como víctima de un accidente vial.
Esto ocurrió en el km. 39 de la Autopista Palín, Escuintla, cuando se conducía a bordo de un transporte de dos ruedas, donde se suscitará un choque entre un camión y su moto, hecho que produjo que perdiera la vida por el impacto.
Cuerpos de Bomberos y autoridades acudieron al lugar donde se identificó que la víctima era Darling Guadalupe Mita García, de 17 años.
En redes sociales se ha viralizado los desfiles donde Darling participaba como miembro de la banda del establecimiento educativo donde estudiaba.