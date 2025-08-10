Versión Impresa
Mujer encuentra una serpiente debajo de su cama en San Marcos

  • Por Susana Manai
09 de agosto de 2025, 19:15
Se trata de una&nbsp;víbora negra, también conocida como Arroyera, una especie que resulta poco común en esa zona. (Foto ilustrativa: istock)

La serpiente de gran tamaño estaba resguardada debajo de una cama.

Margarita Simón se preparaba para descansar en su hogar ubicado en la aldea Chayen, San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos, cuando al entrar a una habitación descubrió algo inesperado; una serpiente de gran tamaño estaba oculta debajo de su cama. 

La serpiente estaba en una casa de la aldea Chayen, en San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos (Foto: Bomberos Municipales Departamentales)
Alertados por la mujer, los Bomberos Municipales Departamentales llegaron al lugar para atender el reporte. 

(Foto: Bomberos Municipales Departamentales)
Al inspeccionar, confirmaron que se trataba de una víbora negra, también conocida como Arroyera, una especie que aunque no es venenosa, resulta poco común en esa zona. 

Después de capturar al reptil, los bomberos decidieron trasladarlo a una zona montañosa alejada, donde la liberaron para garantizar su conservación y evitar riesgos para la comunidad.

