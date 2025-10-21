Joven prodigio y maestro de ajedrez estadounidense muere de forma repentina

-

Daniel Naroditsky atrajo un gran número de seguidores en línea a través de sus juegos transmitidos en vivo y enseñanzas sobre ajedrez.

El joven prodigio estadounidense, Daniel Naroditsky, y gran maestro de ajedrez falleció repentinamente a los 29 años, así lo informó su familia a través de un comunicado publicado por su club de Charlotte, en Carolina del Norte (este de Estados Unidos).

"Daniel era un ajedrecista talentoso, un comentarista y un pedagogo, además de un apreciado miembro de la comunidad del ajedrez, admirado y respetado por los aficionados y los jugadores de todo el mundo", indicó el Charlotte Chess Center en el comunicado.

En el texto no se precisaron las causas del fallecimiento.

"Estoy consternado", escribió en las redes sociales el gran maestro estadounidense y número dos del mundo Hikaru Nakamura.

(Foto: People)

La leyenda Garry Kasparov también le rindió homenaje publicando en X una fotografía en la que aparece el excampeón del mundo con Naroditsky cuando éste era todavía un niño.

Nacido en California, Naroditsky, conocido también como Danya, obtuvo el título de gran maestro en 2013 con 18 años.

Escribió varios libros sobre ajedrez y animaba un canal de Youtube que cuenta con más de 490 mil abonados.

(Foto: redes sociales)

Desde pequeño

El fenómeno del ajedrez también mostró interés por enseñar el juego.

El primero de sus dos manuales se publicó con tan solo 14 años, y se convirtió en colaborador habitual de la revista Chess Life y otras plataformas dedicadas al juego. The New York Times lo contrató como columnista de ajedrez en 2022.