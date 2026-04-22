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¡Disparos! Joven resulta herido tras ser atacado a balazos en Mixco

  • Por Geber Osorio
22 de abril de 2026, 15:12
La víctima fue trasladada a un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas. (Foto: Bomberos Voluntarios)

La víctima fue trasladada a un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas. (Foto: Bomberos Voluntarios)

La víctima es un joven de entre 15 y 18 años aproximadamente, según indicaron los socorristas, quienes lo trasladaron a un centro asistencial.

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Un incidente armado dejó a una persona herida en el campo Las Vacas, ubicado en la 11 avenida final y 11 calle de la colonia Lo de Fuentes, en la zona 11 de Mixco.

Vecinos del sector fueron alertados luego de haber escuchado los disparos, por lo que dieron aviso a los Bomberos Voluntarios.

Los socorristas localizaron a un joven de entre 15 y 18 años aproximadamente, quien sufrió heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego mientras se conducía aparentemente en un tuctuc.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

La víctima fue estabilizada y posteriormente trasladada a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, en donde fue recibida por médicos de turno, según indicaron los bomberos.

De momento se desconoce el motivo de este hecho de violencia, por lo que la Policía Nacional Civil (PNC) ha acordonado la escena del ataque para realizar las investigaciones correspondientes.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

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