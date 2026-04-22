Durante allanamiento: Localizan arsenal y vestimenta con insignias de la PNC y del MP

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Entre lo hallado también se encuentran municiones que son de uso exclusivo del Ejército de Guatemala.

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Este miércoles 22 de abril, se han realizado 127 allanamientos en distintos puntos del país, como parte del operativo "Impacto contra las Extorsiones" implementado por el Ministerio Público (MP).

Las autoridades localizaron en el transcurso de una de estas diligencias, un arsenal y vestimenta con insignias de la Policía Nacional Civil (PNC) y del MP, los cuales se encontraban en el interior de un inmueble ubicado en la zona 5 de la ciudad capital.

Lo incautado

Los hallazgos que fueron incautados por las autoridades en dicho inmueble son los siguientes:

02 Fusiles.

01 Pistola.

03 Pares de grilletes.

Municiones de diferentes calibres, entre ellas de uso exclusivo del Ejército de Guatemala .

. 02 Miras telescópicas.

02 Chalecos tácticos.

02 Chalecos con insignias de la PNC : uno de la DEIC y otro de Inspectoría General .

: uno de la y otro de . 04 Gorras con insignias de la PNC .

. 01 Camisa con insignia del MP .

. 01 Pasamontañas.

19 Tolvas para fusil y armas cortas.

01 Adaptador para arma de fuego.

Arsenal y vestimenta con insignias de la PNC y del MP fueron incautados. (Foto: MP)

Capturas

Además, hasta el momento se coordinó la captura de 26 personas, "resolviendo con estas detenciones ocho asesinatos", indicó el MP.

Entre estas detenciones se encuentra la de Jesús Alejandro López, de 29 años, alias "Chus y/o Pelón", en la zona 6, quien es presunto sicario de la Mara Salvatrucha y que estaría involucrado en los últimos ataques de esa misma zona, incluyendo la de la masacre en donde fallecieron seis personas.