Joven toca cables del tendido eléctrico y resulta electrocutado en zona 12 (video)

Un joven resultó electrocutado al tocar cables del tendido eléctrico, socorristas lo asistieron en la calzada Atanasio Tzul en la zona 12.
Un incidente se reportó en el tercer nivel de un inmueble ubicado en la calzada Atanasio Tzul y 50 calle de la zona 12 de la ciudad de Guatemala, este sábado 8 de noviembre.
Se trata de un hombre de aproximadamente 20 años que por motivos que se desconocen, tocó cables del tendido eléctrico y recibió una descarga eléctrica.
Bomberos Municipales recibieron las llamadas de emergencia, por lo que llegaron al lugar a atender a la víctima.
Los socorristas lograron estabilizar a este hombre que aún no ha sido identificado, y luego lo trasladaron a la emergencia del Hospital Roosevelt.
Según indicaron los elementos del casco rojo, el joven se encontraba en estado crítico tras el incidente.