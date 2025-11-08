Joven toca cables del tendido eléctrico y resulta electrocutado en zona 12 (video)

#Electrocutado

Calzada Atanasio Tzul y 50 calle zona 12

Elementos de @bomberosmuni rescatan de un 3er nivel a un hombre de 20 años el cual toca cables del tendido eléctrico y recibe una descarga eléctrica es estabilizado y trasladado en estado crítico al @HRooseveltGT. pic.twitter.com/784XyfKRXW