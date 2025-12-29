Joven trabajador muere tras un accidente laboral en la zona 12

El joven se encontraba efectuando reparaciones cuando cayó desde 15 metros de altura aproximadamente.
Un accidente laboral se registró este lunes 29 de diciembre en la 24 avenida y 42 calle de la zona 12, en la ciudad de Guatemala.
En el lugar, un joven sufrió una caída de una altura aproximada de 15 metros, causándole graves lesiones.
Bomberos Municipales arrribaron al lugar, pero constataron que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que dieron aviso a las autoridades correspondientes.
La Policía Nacional Civil (PNC) se encuentra en la escena de la tragedia, a la espera del Ministerio Público (MP).
La víctima fue identificada como: Ever Armando Hernández Monroy de 19 años, quien se habría soltado del arnés por unos instantes y cayó accidentalmente.