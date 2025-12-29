Versión Impresa
Joven trabajador muere tras un accidente laboral en la zona 12

  • Por Geber Osorio
29 de diciembre de 2025, 13:56
Ciudad de Guatemala
La víctima mortal cayó desde una altura aproximada de 15 metros. (Foto ilustrativa: istock)

El joven se encontraba efectuando reparaciones cuando cayó desde 15 metros de altura aproximadamente.

Un accidente laboral se registró este lunes 29 de diciembre en la 24 avenida y 42 calle de la zona 12, en la ciudad de Guatemala.

En el lugar, un joven sufrió una caída de una altura aproximada de 15 metros, causándole graves lesiones.

(Foto: Bomberos Municipales)
Bomberos Municipales arrribaron al lugar, pero constataron que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que dieron aviso a las autoridades correspondientes.

La Policía Nacional Civil (PNC) se encuentra en la escena de la tragedia, a la espera del Ministerio Público (MP).

La víctima fue identificada como: Ever Armando Hernández Monroy de 19 años, quien se habría soltado del arnés por unos instantes y cayó accidentalmente. 

(Foto: Bomberos Municipales)
