Joven muere tras ser interceptado mientras conducía en Petén

La víctima fue identificada como Jeferson Daniel Ortíz, luego de perder la vida en este ataque armado.
Este hecho se originó cuando Ortíz se conducía a bordo de un transporte tipo agrícola en el caserío La Caobita, San Luis, Petén.
De acuerdo con información preliminar, el joven de 23 años, originario del caserío Noctún, San Luis, Petén, fue interceptado por desconocidos que iniciaron a dispararle.
Autoridades se hicieron presentes para identificar que las múltiples heridas de bala provocaron su muerte en el interior del vehículo.