Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Joven muere tras ser interceptado mientras conducía en Petén

  • Por Maria Fernanda Gallo
07 de febrero de 2026, 08:25
El joven de 23 años falleció en el interior de su vehículo. (Foto: redes sociales)

El joven de 23 años falleció en el interior de su vehículo. (Foto: redes sociales)

La víctima fue identificada como Jeferson Daniel Ortíz, luego de perder la vida en este ataque armado.

OTRAS NOTICIAS: Desde otro ángulo: así ocurrió el accidente donde falleció un abogado (video)

Este hecho se originó cuando Ortíz se conducía a bordo de un transporte tipo agrícola en el caserío La Caobita, San Luis, Petén.

De acuerdo con información preliminar, el joven de 23 años, originario del caserío Noctún, San Luis, Petén, fue interceptado por desconocidos que iniciaron a dispararle.

(Foto: redes sociales)
(Foto: redes sociales)

Autoridades se hicieron presentes para identificar que las múltiples heridas de bala provocaron su muerte en el interior del vehículo.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar