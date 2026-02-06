Desde otro ángulo: así ocurrió el accidente donde falleció un abogado (video)

Estas imágenes muestran el momento en que el auto arranca a toda velocidad.
EN CONTEXTO: El abogado que murió luego de ser impactado por un auto (video)
Un fuerte accidente se registró en la calle principal del barrio Tres de Abril, San Benito Petén. El hecho dejó dos personas fallecidas y cinco más heridas.
Entre las víctimas mortales se encuentra Samuel Alberto Ruiz Chayax, de 51 años, quien era un abogado muy reconocido en el municipio.
Otro video que ha circulado en redes sociales, muestra el fatal accidente desde el ángulo contrario.
En las imágenes se ve al abogado platicando con otra persona, y justo cuando comienza a avanzar en su motocicleta, aparece el auto a toda velocidad.
Mira aquí el video:
Según testigos, tres carros y una motocicleta estuvieron involucrados en el hecho de tránsito, el cual quedó grabado en cámaras de vigilancia ubicadas en el sector.
El otro fallecido fue Alfonso Cano Camacho, de 60 años, quien estaba dentro del otro auto colisionado.
Los otros lesionados fueron Marlon Henry Enamorado Chigua, de 51 años; Jorge Manuel Chen Guzmán, de 50; Olga Arely Ochaeta Vidal, de 47; Marina Alejandra Benett, de 26, y Juan José Arévalo Sánchez, de 38, todos trasladados al mismo centro asistencial.