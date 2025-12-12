Jóvenes relacionados al caso de Hansel Szarata irán a juicio

Dos jóvenes de 20 y 21 años relacionados en el caso de Hansel Szarata, fueron enviados a juicio.
El juez Fredy Orellana envió a juicio a dos jóvenes relacionados en el caso del homicidio de Hansel Szarata, de 35 años, trabajador del Congreso y quien perdiera la vida el 5 abril pasado durante un tiroteo en el parqueo de un centro comercial de la zona 16.
Se trata de Roberto Padilla Recinos, acusado de transporte ilegal de arma de fuego y homicidio en grado de tentativa y Andrés Eduardo Cano Sánchez, sindicado de emitir disparos injustificados y homicidio en grado de tentativa.
Ambos estuvieron con Szarata previo a su muerte, pues eran amigos. Según la investigación, los dos jóvenes, salieron de una discoteca, discutieron con otras personas y al abandonar el lugar pasaron disparando y ocasionaron heridas a un joven.
Segundos más adelante, se encuentran en el parqueo a Szarata y García Rubio y vuelven a disparar. El primero perdió la vida y el segundo fue acusado de su homicidio.