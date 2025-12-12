Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Jóvenes relacionados al caso de Hansel Szarata irán a juicio

  • Por Dulce Rivera
12 de diciembre de 2025, 13:50
Dos jóvenes fueron enviados a juicio, están implicados en el caso de Hansel Szarata. (Foto: Wilder López/Soy502)

Dos jóvenes fueron enviados a juicio, están implicados en el caso de Hansel Szarata. (Foto: Wilder López/Soy502)

Dos jóvenes de 20 y 21 años relacionados en el caso de Hansel Szarata, fueron enviados a juicio.

Te interesa: Armas, casquillos y testigos: Así inició el juicio contra Carlos García Rubio 

El juez Fredy Orellana envió a juicio a dos jóvenes relacionados en el caso del homicidio de Hansel Szarata, de 35 años, trabajador del Congreso y quien perdiera la vida el 5 abril pasado durante un tiroteo en el parqueo de un centro comercial de la zona 16.

Se trata de Roberto Padilla Recinos, acusado de transporte ilegal de arma de fuego y homicidio en grado de tentativa y Andrés Eduardo Cano Sánchez, sindicado de emitir disparos injustificados y homicidio en grado de tentativa.

Ambos estuvieron con Szarata previo a su muerte, pues eran amigos. Según la investigación, los dos jóvenes, salieron de una discoteca, discutieron con otras personas y al abandonar el lugar pasaron disparando y ocasionaron heridas a un joven. 

Segundos más adelante, se encuentran en el parqueo a Szarata y García Rubio y vuelven a disparar. El primero perdió la vida y el segundo fue acusado de su homicidio. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar