Armas, casquillos y testigos: Así inició el juicio contra Carlos García Rubio

-

Este miércoles inició el juicio por el homicidio de Hansel Szarata, suscitado el 5 de abril pasado en un parqueo de un centro comercial de la zona 16.

Hansel Szarata de 35 años, falleció a causa de heridas por arma de fuego, el hecho violento se registró cuando salía de una discoteca ubicada en la zona 16.

Por este caso, el exviceministro de Gobernación, y amigo de la víctima, Carlos García Rubio, está acusado.

El juicio por el delito de homicidio inició este 10 de diciembre, en donde la Fiscalía de Delitos contra la Vida, inició con la presentación de las pruebas.

Hoy inició el juicio en contra de Carlos García Rubio por el homicidio de Hansel Szarata.

El debate oral y público se desarrolla ante el Tribunal Cuarto de Sentencia Penal.

Durante el primer día de juicio, se mostraron armas de fuego y casquillos, que se presume fueron usadas durante el hecho de violencia.

En el juicio contra Carlos García Rubio, se mostraron como pruebas, armas de fuego, casquillos y otros indicios que fueron recabados

Como parte de las pruebas, declararon varios testigos del hecho, entre estos peritos, bomberos y policías.

Perito del Inacif declara en juicio contra Carlos García Rubio.



Bomberos y policías que cubrieron la emergencia por el homicidio de Hansel Szarata también declararon.

Además, declaró la mamá de uno de los jóvenes que estuvieron al momento del hecho. Estos dos jóvenes están en un proceso penal por disparar previo a la muerte de Hansel.

En el juicio también declaró la mamá de uno de los jóvenes que estuvieron durante el homicidio de Hansel Szarata.

Mientras, García Rubio insiste en su inocencia y aseguró que presentará pruebas que comprueban que él actuó en defensa de él y Hansel.

Carlos García Rubio insiste en manifestar su inocencia. Aseguró que presentará pruebas que comprueban que él no mató a su amigo Hansel Szarata.

El juicio continuará el próximo 17 y 18 de diciembre. Se espera que más testigos declaren.

Según la hipótesis del MP, García Rubio disparó en contra de su amigo, lo que ocasionó la muerte. Minutos antes del hecho, habían estado ingiriendo bebidas alcohólicas en una discoteca ubicada en un centro comercial de la zona 16.