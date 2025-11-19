"La joya de la familia" tendrá secuela en honor a Diane Keaton

-

Keaton interpretó a Sybil, la matriarca de la familia Stone.

Thomas Bezucha, el cineasta que escribió y dirigió la comedia dramática de 2005 La joya de la familia, está trabajando en una secuela del clásico navideño.

Bezucha confesó que la muerte real de Keaton lo afectó profundamente. (Foto: X)

Bezucha ha confesado que, tras el fallecimiento de Diane Keaton en octubre a los 79 años, planea honrar su carrera con una nueva cinta en la que la familia Stone vuelva a reunirse.

El personaje de Keaton, Sybil, la matriarca de la familia fallece en el filme tras luchar contra una enfermedad terminal, por lo que Thomas se ha propuesto hacer un buen trabajo con el resto del reparto.

La secuela pretende reunir nuevamente a la familia Stone. (Foto: X)

"Llevo meses atormentado por la pérdida de Keaton mientras trabajaba en ello", dijo el guionista.

La primera entrega se estrenó en 2005 y se convirtió en un clásico navideño. (Foto: X)

Por el momento, ningún miembro del reparto original ha firmado para regresar ni Disney ha aprobado el proyecto, por lo que será cuestión de tiempo para que comience la producción.