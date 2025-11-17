"Katy, la oruga" regresa al cine tras cuatro décadas

-

Las funciones especiales buscan rescatar el valor histórico del filme.

El personaje animado de origen mexicano regresa a la gran pantalla por unos días tras más de cuarenta años de trayectoria.

El filme narra la aventura de una oruga que busca conocerse a sí misma. (Foto: X)

Katy, la oruga se estrenó en 1984 y cuenta la historia de una pequeña oruga que emprende un peligroso viaje para conocer el bosque y encontrarse a sí misma.

La producción será exhibida en la Casa del Cine el 22 de noviembre. (Foto: X)

La cinta será exhibida el 22 de noviembre en la Casa del Cine y un día después, en el Foro al Aire Libre de la Cineteca Chapultepec.

El proyecto tuvo su origen en 1979 con Fernando Ruiz. (Foto: X)

Origen

En 1979, el mexicano Fernando Ruiz, conocido por la animación Los tres reyes magos, comenzó la realización de un proyecto titulado La oruga Pepina, un personaje que había tenido éxito en la radio.

Debido a la falta de apoyo en México, Silvia Roche, creadora de Burbujas, se llevó la idea a España, donde se rediseñaron, por lo que no hubo crédito alguno para Ruiz.