"Katy, la oruga" regresa al cine tras cuatro décadas

Las funciones especiales buscan rescatar el valor histórico del filme.
El personaje animado de origen mexicano regresa a la gran pantalla por unos días tras más de cuarenta años de trayectoria.
Katy, la oruga se estrenó en 1984 y cuenta la historia de una pequeña oruga que emprende un peligroso viaje para conocer el bosque y encontrarse a sí misma.
La cinta será exhibida el 22 de noviembre en la Casa del Cine y un día después, en el Foro al Aire Libre de la Cineteca Chapultepec.
Origen
En 1979, el mexicano Fernando Ruiz, conocido por la animación Los tres reyes magos, comenzó la realización de un proyecto titulado La oruga Pepina, un personaje que había tenido éxito en la radio.
Debido a la falta de apoyo en México, Silvia Roche, creadora de Burbujas, se llevó la idea a España, donde se rediseñaron, por lo que no hubo crédito alguno para Ruiz.