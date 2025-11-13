¡Escapada perfecta! Las cataratas de Chibuj que debes conocer este fin de semana.

-

Este paraíso oculto, alimentado por el Río Naranjo, incluye tres cataratas y varias pozas naturales, siendo un lugar ideal para darse un chapuzón. Descubre cómo llegar a Cataratas Chibuj.

Durante cualquier temporada del año siempre cae bien un paseo que permita el contacto con la naturaleza; para esto es ideal una de las joyas poco conocidas del suroccidente del país y que se encuentra en El Quetzal, San Marcos.

Se trata de las cataratas de Chibuj, un destino especial para disfrutar de un momento al aire libre y pasarla bien con la familia y amigos, principalmente a aquellos que les encanta darse un chapuzón.

Disfrutar de un rato en este lugar no tiene costo, pues es un espacio público alimentado por el río Naranjo; los visitantes pueden disfrutar de tres cataratas, dos cascadas y varias pozas.

No tiene ningún costo darse un chapuzón en este lugar. (Foto: Rudy López/Colaborador)

Quienes acuden deben estar conscientes de que deben ser extremadamente cuidadosos al sumergirse a las aguas del afluente, principalmente si no saben nadar y si se va acompañado de niños.

Si planificas una visita en este lugar, puedes organizarte con quienes te acompañarán para llevar la comida y bebidas que consumirán, pues en los alrededores no hay negocios establecidos; recuerda que todos deben dejar el sitio limpio al retirarse.

Este destino lo visitan personas de diferentes lugares de la región. (Foto: Rudy López/Colaborador)

El lugar se encuentra a unos 25 minutos de la ciudad de Coatepeque, Quetzaltenango, aproximadamente 6 kilómetros, y se accede por la antigua carretera a El Quetzal, ingresando por la lotificación Mazá.

https://www.tiktok.com/@acastilloguate/video/7390517605024500998?_r=1&_t=ZM-90Q4SnwhzWm

El camino es de terracería, por lo que durante la época de lluvia se complica un poco el paso, pero se llega bien en motocicleta y todo tipo de automóvil.

Las aguas provienen de nacimientos naturales. (Foto: Rudy López/Colaborador)

Estas cataratas son regularmente visitadas por vecinos y residentes de otros municipios cercanos, pero tienen mayor afluencia en temporadas como Semana Santa y fin de año.

José Pérez, vecino de Génova, Quetzaltenango, indicó que llega de vez en cuando a recibir la brisa de las cataratas, ya que es una caída de agua natural que proviene de nacimientos cercanos. "Es una bendición poder tener este espacio recreativo en esta ruta", comentó.

https://www.facebook.com/reel/1368240167818276

San Marcos, junto a Quetzaltenango, es un departamento con amplio potencial ecoturístico. Sitios como el Refugio del Quetzal y Manchón Guamuchal son frecuentemente destacados por Soy502, enfocando la atención en las cataratas y parajes naturales del suroccidente del país.

El municipio de El Quetzal se sitúa en el suroccidente de Guatemala, una región caracterizada por su geografía montañosa que desciende a la costa. Las cataratas de Chibuj son alimentadas por el río Naranjo, un afluente costero de 105 km que nace en la Sierra Madre.