Juan Pablo Olyslager es un actor y productor cuya fama a crecido a nivel internacional, gracias a su actuación en la película "Temblores".

El guatemalteco fue nominado recientemente a "Mejor actor" en los "Leja Films", celebrada por el "Latino Entertainment Journalists Association" (Asociación de periodistas latinos de entretenimiento)".

Olyslager ha participado en varias películas nacionales e internacionales como "La casa de enfrente" (Guatemala), "V.I.P. La otra casa" (Guatemala), "Snuff dogs" (Estados Unidos), "Welcome to my world" (Guatemala), "El Xendra" (Honduras), "El paletero" (Honduras), "Toque de queda" (Guatemala), "La bodega" (Guatemala), "Donde nace el sol" (Guatemala), "Septiembre" (Guatemala) y "La llorona" (Guatemala) entre otros.

Nació en la ciudad de Guatemala y comenzó su incursión en la actuación en comerciales y obras de teatro.

También estudio Finanzas, en Florida State University.

Por su actuación en "Temblores", Juan Pablo ha recorrido alfombras rojas en distintos países como Alemania, Estados Unidos y Francia entre otros.

