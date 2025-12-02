Judicialización inhabilitaría estadio nacional por 5 o 6 años

-

Diputados expresaron el riesgo que corre el estadio Doroteo Guamuch Flores si el caso pasa a ser judicializado debido a la falta de intervención por parte de la CDAG.

Este martes 2 de diciembre, autoridades de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) y de la Contraloría General de Cuentas (CGC) fueron citadas por un diputado de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) para explicar los atrasos y la falta de avances en la remodelación del Estadio Doroteo Guamuch Flores, proyecto cuyo contrato vence el 6 de diciembre.

La empresa contratista, Bremar, no asistió al encuentro, argumentando no contar con autorización para presentarse.

Durante la reunión, los diputados solicitaron explicaciones sobre el estado de la obra, la cual registra únicamente un 34.63 % de avance físico, pese a que la CDAG ya había desembolsado más de Q9 millones entre anticipos y pagos iniciales dentro de un contrato valorado en más de Q32 millones.

Los legisladores enfatizaron la importancia de contar con instalaciones adecuadas para el deporte nacional y recordaron que, debido a los retrasos, la Selección de Guatemala debió disputar un partido importante en otro recinto.

La citación ocurrió pocos días después de que la CDAG notificara formalmente la rescisión del contrato con Bremar. La constructora había solicitado una prórroga de 11 meses para concluir trabajos pendientes; sin embargo, la Dirección Jurídica de la institución emitió una opinión desfavorable y el Comité Ejecutivo rechazó la ampliación. La notificación a la empresa fue realizada el 21 de noviembre, y a la aseguradora, el 24 del mismo mes.

Según los documentos presentados, las causas de la falta de ejecución serían atribuibles al contratista. Entre los problemas detectados destacan el bajo avance físico, la falta de materiales, retrasos en la compra de la gramilla híbrida y de la pista deportiva con desperfectos en el área destinada al atletismo. Desde marzo, la obra no superaba el 30 % de progreso. Sin embargo, en esta citación las autoridades CDAG mencionaron un avance el 34.63%.

La CDAG también confirmó que mantuvo mesas de trabajo con la empresa, pero no se logró ningún acuerdo que garantizara la adquisición de los insumos necesarios. Además, la Contraloría señaló que la constructora no presentó bitácoras de campo ni la documentación requerida, lo que agravó la situación contractual.

Cuestionamientos

Durante la citación, varios diputados cuestionaron que, pese a los retrasos evidentes, la empresa hubiera recibido otras adjudicaciones este mismo año, incluyendo un contrato para la construcción de una piscina en Petén. Algunos legisladores señalaron que Bremar no contaba con la experiencia ni la capacidad técnica para asumir la remodelación del estadio, y recordaron irregularidades previas en otros proyectos, como en Carretera a El Salvador.

La Contraloría, por su parte, indicó que se encuentra preparando las acciones legales correspondientes. Se advirtió que, si el caso se judicializa, el estadio podría permanecer inhabilitado entre cinco y seis años, lo que representaría un perjuicio para los deportistas del país. Los documentos del proyecto ya fueron entregados a la CGC para su análisis previo al vencimiento del contrato.

Acciones inmediatas y riesgos

Las autoridades informaron que, tras el vencimiento del plazo el 5 de diciembre, se notificará a la aseguradora para hacer efectiva la fianza por incumplimiento. Los diputados cuestionaron la tardanza con la que la CDAG actuó, señalando que, pese a conocer los atrasos desde meses atrás, las medidas se están tomando a pocos días de finalizar el contrato. También señalaron que la empresa ya retiró su maquinaria, aun antes de la rescisión formal.

El contrato permitía a la CDAG rescindir unilateralmente en cualquier momento, pero la institución no ejerció esta facultad hasta ahora. Según los informes, el gerente fue notificado en octubre para proceder con la rescisión, pero dejó pasar el tiempo, lo que podría favorecer a la empresa, expresó uno de los diputados Vos.

La situación ha generado fuertes críticas dentro del Congreso, donde algunos diputados calificaron el proyecto como "un monumento a la corrupción", al señalar que no existe gramilla, pista ni avances significativos, pese al presupuesto invertido. Este 6 de diciembre, la Comisión de Deportes anunció que inspeccionará las instalaciones del estadio, cuya inauguración estaba prevista para ese mismo día, pero que ahora se encuentra en completa incertidumbre.