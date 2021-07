Qian Yang gana primera medalla de oro en Tokio 2020

Con 251.8 puntos la atleta de la República de China se adjudicó la primera medalla de Oro de Tokio 2020.

Las competencias de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 han arrancado de una manera singular, y es que la primer medalla de oro de esta edición ya tiene dueña.

Qian Yang, de China, fue la primera deportista que se colgó la presea de oro.

Fue a través de la competencia de tiro de rifle de 10 metros que la china se convirtió en la vencedora, en donde obtuvo 251.8 puntos; con lo anterior colocó a su país en la primera posición provisional.

Mientras que la segunda posición la obtuvo Anastasiia Galashina, de Rusia, con 251.1 puntos y el tercer lugar fue para Nina Christen, de Suiza, con 230.6 puntos.

24 July - #Shooting / Women's 10m Air Rifle



YANG Qian

Anastasiia Galashina

Nina Christen



Congratulations to the first medalists of #Tokyo2020 #UnitedByEmotion | #StrongerTogether | @ISSF_Shooting — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 24, 2021

*Con información de Olympics.