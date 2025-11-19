¿Jueves soleado? Así estará el clima este 20 de noviembre

El Insivumeh informó que la influencia leve de una alta presión mantendrá un ambiente predominantemente cálido y soleado este jueves.
Para este jueves 20 de noviembre se espera una influencia leve de alta presión en el territorio nacional, según indicó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh).
Se prevén nublados durante la madrugada y primera horas de la mañana en las regiones al centro del país.
Un ambiente cálido y soleado con pocas nubes alternando con nubosidad dispersa es lo que se espera para las horas de la tarde, señaló el Insivumeh.
Por lo tanto, existe una baja probabilidad de lluvias sobre la cadena volcánica y sur del occidente.
Frío en la noche
Asimismo, se espera el viento norte con posible cambio hacia el sur al final de la tarde en la ciudad capital, comentaron los expertos.
También, se mantiene el descenso de temperaturas por la noche y madrugada en occidente y sectores montañosos del altiplano central.