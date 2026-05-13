Motorista embestido: juzgado evalúa embargar bienes al piloto Carlos Acevedo

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En el juzgado Segundo Penal A, se conocerá la solicitud de medidas precautorias que garanticen bienes suficientes para una posible reparación digna, en el caso de Larkin Morales, motorista embestido en la zona 9.

Para este miércoles 13 de mayo está prevista la realización de una audiencia de conocimiento de medidas precautorias en el caso de Larkin Morales, motorista que fue embestido en la zona 9, en el juzgado Segundo Penal a cargo del juez A Maximino Morales.

La solicitud de medidas precautorias (embargo de bienes) fue hecha por el abogado querellante, Fernando Guerra, con la finalidad de garantizar la existencia de bienes suficientes para una posible reparación digna.

Por este caso, Carlos Ovidio Acevedo Navas, conductor del vehículo, fue capturado el 24 de octubre de 2025, un mes después de haber embestido, en tres ocasiones, al motorista en la 6ª. Avenida y 1ª. Calle, zona 9.

El caso

El incidente ocurrió el 25 de septiembre de 2025 en la 6ª. Avenida y 1ª. Calle, de la zona 9, en donde el motorista Larkin Morales fue embestido por un vehículo en tres ocasiones.

El conductor fue identificado como Carlos Ovidio Acevedo Navas, de 74 años de edad, quien tras haber girado una orden de aprehensión por el Juzgado Segundo Penal fue capturado el 24 de octubre de 2025.

Como consecuencia de lo sucedido, a Morales Cuque le fue amputada la extremidad inferior derecha.

Acevedo Navas le fue modificado el delito de lesiones graves por homicidio en grado de tentativa.