Presidente presenta solicitud de retiro de antejuicio contra el juez Fredy Orellana

El gobernante también accionó contra el juez con una denuncia ante la Junta de Disciplina Judicial.

El presidente de la República, Bernardo Arévalo, confirmó que este martes se presentó una solicitud de retiro de antejuicio en contra el juez Séptimo de Primera Instancia Penal Fredy Orellana, quien giró oficios para desconocer a los funcionarios electos por el partido Movimiento Semilla.

"Hoy presenté una solicitud de retiro de antejuicio contra el juez Orellana ante la notoria ilegalidad de sus resoluciones", declaró el mandatario durante la conferencia de prensa La Ronda que se llevó a cabo en Cobán, Alta Verapaz.

El gobernante indicó que el juez Orellana cometió delitos "al dictar la orden" al Tribunal Supremo Electoral y el Congreso de la República en la que buscaba que se desconociera a los funcionarios electos por el partido Movimiento Semilla en los comicios de 2023.

El presidente anunció la acción en contra del juez durante una conferencia de prensa en Cobán, Alta Verapaz. (Foto: SCSP / Soy502)

Arévalo precisó que los delitos por los cuales señala al juez Orellana son "abuso de autoridad, resoluciones violatorias a la constitución, usurpación de atribuciones y prevaricato".

Más acciones

El mandatario también señaló que el lunes presentó una denuncia ante la Junta de Disciplina Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el juez Orellana "por la comisión de faltas graves y gravísimas de conformidad con la ley de la carrera judicial".

"Estas faltas se cometieron pues el juez incumple absolutamente con las formas que manda el proceso penal y además interfirió de manera inconstitucional con el mandato de otros poderes del Estado", afirmó el mandatario.

Arévalo aseguró que las faltas que cometió el juez Orellana "quedaron evidenciadas por la reciente decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC)".

Asimismo, recordó que el viernes último también presentó una querella contra el fiscal Especial contra la Impunidad Rafael Curruchiche por la que calificó como "una irresponsable conferencia de prensa sobre el caso ficticio de UNOPS (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos)"

"Esta querella fue interpuesta ante el Juzgado de Paz Penal de Turno de la Torre de Tribunales y esperamos que siga su curso conforme a la ley", puntualizó el gobernante.