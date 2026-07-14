Barrio El Gallito: jueza envía a juicio a 25 mareros por extorsión y asesinato

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La jueza titular del Juzgado Octavo Penal dictó apertura a juicio en contra de 25 pandilleros procesados por la comisión de varios delitos capturados en el Barrio El Gallito, zona 3.

El juzgado Octavo Penal a cargo de la jueza Aurora Gutiérrez dictó apertura a juicio en contra de 25 de 26 pandilleros procesados por la comisión de los delitos de asociación ilícita, obstrucción extorsiva de tránsito en forma continuada, conspiración para cometer asesinato y asesinato capturados en el Barrio El Gallito, zona 3 de la Ciudad de Guatemala.

Durante la audiencia, la juzgadora, únicamente dictó clausura provisional a favor de Marilyn Bolaños, debido a que en la investigación, el Ministerio Público no pudo comprobar la participación de la sindicada en el delito de obstrucción extorsiva de tránsito, pues solo existe una boleta que no comprueba el extremo indicado en la acusación por el ente investigador.

Con esto, se le otorgó al MP un plazo de dos meses para que presenté un nuevo auto conclusivo, quedando este para el 11 de septiembre y la audiencia respectiva para el 30 de septiembre, por lo que se le dictó libertad simple.

Entre los 25 pandilleros enviados a juicio figuran varias mujeres. (Foto: Wilder López/Soy502)

En la audiencia

La juzgadora indicó que las nueve acusaciones presentadas por el MP, que al final se convirtieron en 7, de las cuales se dictó el auto de apertura a juicio en contra de 25 acusados que deberán demostrar su no participación en los delitos que se imputan en el debate oral y público.

De esta cuenta, dado a que los acusados se consideran que pertenecen a la estructura criminal denomina Mara Salvatrucha, la jueza Gutiérrez señaló que el juicio será conocido por el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo.

Además, fijó para el próximo 16 de julio, a partir de las 11:00 horas la audiencia de ofrecimiento de prueba.

También, el Juzgado Octavo Penal ordenó investigar sobre el hallazgo de los delitos contra personas menores de edad y el empleo de menores de edad en actividades laborales lesivas a su integridad y dignidad.

Los 25 pandilleros enviados a juicios capturados en el Barrio El Gallito pertenecen a la mara Salvatrucha. (Foto: Wilder López/Soy502)

Las siete acusaciones

Las acusaciones por las que fueron dictadas las respectivas aperturas a juicio corresponden a:

Acusación del 11 de diciembre de 2025

Acusación del 30 de diciembre 2025

Acusación del 8 de enero 2026

Acusación del 30 de enero 2026

Acusación del 9 de febrero 2026

Acusación del 2 de marzo

Acusación del 22 de mayo

Uno por uno de los acusados

Según la acusación la juzgadora titular del Juzgado Octavo Penal dictó apertura de juicio a cada uno de los 25 acusados, siendo éstos:

Acusación del 11 de diciembre de 2025

Apertura a juicio por los delitos de asesinato contra Denis Josué Reyes Acevedo y Pedro Obed Otzoy Xocop

Acusación del 30 de diciembre de 2025

Apertura a juicio en contra de Ingrid Mazariegos Melgar, por los delitos de asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito en forma continuada.

Apertura a juicio en contra de María Antonieta Suret Chamale, por el delito de asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito en forma continuada.

Apertura a juicio en contra de Kevin Alexander Salazar, por los delitos de asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito en forma continuada.

Apertura a juicio en contra de Jessica Paulina Carrillo López, por el delito de asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito en forma continuada.

Apertura a juicio en contra de Dercy Geovanny Cermeño, por los delitos de asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito en forma continuada.

Apertura a juicio en contra de Kimberly Esmeralda Pineda, por los delitos de asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito en forma continuada.

Apertura de juicio en contra de Cristian Oswaldo Pérez Paredes, por los delitos de asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito en forma continuada.

Apertura a juicio en contra Cristian Oswaldo Navarro Alcántara, por los delitos de asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito en forma continuada.

Apertura a juicio en contra de Marleny, por el delito de asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito de forma continuada.

Apertura a juicio en contra de Lesbia Aracely, por los delitos de asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito de forma continuada.

Apertura a juicio contra Héctor Hugo Vásquez Urizar, por el delito de asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito de forma continuada y conspiración para cometer el delito de asesinato.

Apertura a juicio en contra Wilson Reinaldo López Marroquín, por los delitos de conspiración para cometer asesinato.

Apertura a juico en contra de Shirley Vanesa Toque Tiul, por los delitos de asociación ilícita y conspiración para cometer asesinato.

Apertura juicio en contra de Carlos Alfredo Navarro Alcantara, por los delitos de asociación ilícita.

Apertura a juicio en contra de Denis Josué Reyes Acevedo, por el delito de asociación ilícita.

Apertura a juicio en contra Jorkel Emilio Herrera, por el delito de asociación ilícita.

Apertura a juicio en contra de Brando Stevens Alvarado Cabrera, por el delito de asociación ilícita.

Apertura a juicio en contra de Cristian Urizar Lobos, por el delito de asociación ilícita

Apertura a juicio en contra de Luis Alfredo Alvarez, por el delito de asociación ilícita

Apertura a juicio en contra de Abner Alexis Coronado Enríquez, por el delito de asociación ilícita.

Apertura a juicio en contra de Christopher Navarro Alcantara, por el delito de asociación y ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito, conspiración para cometer el delito de asesinato.

Apertura a juicio en contra de Gabriela Castro, por los delitos de asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito.

Acusación del 8 enero 2026.

Apertura a juicio en contra de Kimberly Esmeralda Pineda, por el delito de asesinato.

Apertura a juicio Carlos Alfredo Navarro Alcántara, por el delito de asesinato.

Apertura a juicio en contra de Cristian Joshua Urizar Lobos, por el delito de asesinato

Apertura a juicio en contra Luis Alfredo Alvarez, por el delito de asesinato.

Apertura a juicio Pedro, por el delito de asesinato.

Apertura a juicio en contra de Shirley Vanesa Toque Tiul, por el delito de asesinato

Acusación del 30 de enero 2026

Apertura a juicio en contra de Pedro Obed Otzoy, por el delito de asociación ilícita, obstrucción extorsiva de tránsito y conspiración para cometer el delito de asesinato.

Acusación del 9 de febrero de 2026

Apertura a juicio en contra David Ernesto Salguero Cortes, por los delitos de asociación ilícita.

Acusación de 2 de marzo 2026

Apertura a juicio en contra de Shirley Vanesa Toque Tiul, por el delito de asesinato.

Acusación del 22 mayo 2026