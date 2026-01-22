Jueza liga a proceso penal a dos pandilleros acusados de ataque a PNC

-

Dos presuntos pandilleros del Barrio 18 quedaron ligados a proceso penal por varios delitos, acusados de atacar a agentes de la Policía Nacional Civil.

Te interesa: MP brinda detalles de la investigación iniciada tras los ataques a la PNC

En el juzgado de turno, se desarrolló la audiencia de primera declaración en contra de Néstor Alejandro Isaí Pérez Miranda, alias Durman y Edwin Fernando Xol Raymundo, alias Tuctuquero, presuntos pandilleros del Barrio 18.

Ambos fueron capturados en la Colonia Santa Fe, en la zona 13, momentos después de un ataque armado registrado en contra de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC).

A petición del Ministerio Público, la jueza de turno los ligó a proceso penal por los delitos de asesinato en grado de tentativa, terrorismo y asociación ilícita.

Además, ordenó que queden en prisión preventiva, Xol en Pavoncito y Pérez en el Preventivo para Varones de la zona 18.

Jueza de turno liga a proceso penal a los presuntos pandilleros del Barrio 18 Edwin Orlando Xol Raymundo y Néstor Alejandro Isaí Pérez Miranda por los delitos de asesinato en grado de tentativa, terrorismo y asociación ilícita por ataque a PNC.



Video: Oscar Rivas/Nuestro Diario pic.twitter.com/LKJvPkGhbJ — Dulce Rivera (@drivera_soy502) January 23, 2026

Durante la audiencia, Xol declaró y aseguró que él solo estaba manejando un tuc tuc el día de la captura y dijo que no conocía al otro acusado, quien se subió al tuc tuc para huir luego del ataque armado.

Sin embargo, la jueza dijo que no coincidía su relato con los indicios presentados por el MP.

La jueza también estableció un plazo de investigación de tres meses y fijó la audiencia de etapa intermedia para el 6 de mayo en el Juzgado Noveno.