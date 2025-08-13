Ligan a proceso al atacante de zona 14

El capturado indicó a las autoridades que disparó para defenderse de un robo.
El Juzgado de Turno resolvió ligar a proceso penal a Carlos N., señalado de provocar la muerte de Ángel Emilio Ortíz Arrecis, de 27 años, durante un ataque armado registrado en la zona 14 de la ciudad capital, el martes 12 de agosto.
La audiencia de primera declaración se realizó la mañana de este miércoles 13 de agosto. El juez ordenó prisión preventiva y lo procesó por el delito de homicidio en grado culposo, mientras avanza la investigación del Ministerio Público (MP)
Sobre el ataque armado en zona 14
El incidente ocurrió luego de una discusión vial. De acuerdo con las investigaciones, el conductor accionó un arma de fuego desde su vehículo contra uno de los motoristas con los que había tenido el altercado. Sin embargo, el disparo impactó a Ángel Ortíz , quien no participaba en la confrontación.
Tras el ataque, elementos de Águila de Integral 14, la Policía Nacional Civil (PNC) y la Policía Municipal de Tránsito (PMT) rastrearon el vehículo y capturaron al sospechoso cuando intentaba ocultarse en el parqueo de un edificio cercano a su oficina, en la misma zona.
En un video difundido por Noti7, el acusado afirmó que disparó porque creía que intentaban robarle, aunque las cámaras de seguridad documentaron la secuencia del hecho.