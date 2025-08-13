Ligan a proceso al atacante de zona 14

-

El capturado indicó a las autoridades que disparó para defenderse de un robo.

El Juzgado de Turno resolvió ligar a proceso penal a Carlos N., señalado de provocar la muerte de Ángel Emilio Ortíz Arrecis, de 27 años, durante un ataque armado registrado en la zona 14 de la ciudad capital, el martes 12 de agosto.

Ángel Órtiz no estuvo involucrado en la discusión con el conductor, sin embargo, fue impactado por el arma de fuego del conductor. (Imagen: captura de pantalla)

La audiencia de primera declaración se realizó la mañana de este miércoles 13 de agosto. El juez ordenó prisión preventiva y lo procesó por el delito de homicidio en grado culposo, mientras avanza la investigación del Ministerio Público (MP)

El capturado intentó esconderse en un edificio en zona 14, pero fue ubicado por cámaras de vigilancia. (Foto: PNC)

Sobre el ataque armado en zona 14

El incidente ocurrió luego de una discusión vial. De acuerdo con las investigaciones, el conductor accionó un arma de fuego desde su vehículo contra uno de los motoristas con los que había tenido el altercado. Sin embargo, el disparo impactó a Ángel Ortíz , quien no participaba en la confrontación.

El motorista circulaba por el área en medio de una discusión y recibió el impacto de la bala. (Foto: Bomberos Municipales)

Tras el ataque, elementos de Águila de Integral 14, la Policía Nacional Civil (PNC) y la Policía Municipal de Tránsito (PMT) rastrearon el vehículo y capturaron al sospechoso cuando intentaba ocultarse en el parqueo de un edificio cercano a su oficina, en la misma zona.

Autoridades lograron lograron ubicar el vehículo y capturar al presunto agresor. (Imagen: captura de pantalla)

En un video difundido por Noti7, el acusado afirmó que disparó porque creía que intentaban robarle, aunque las cámaras de seguridad documentaron la secuencia del hecho.