Un jugador de rugby fue inducido al coma luego de un tackle peligroso

El jugador de 32 años recibió un fuerte golpe en la garganta que podría poner fin a su carrera.

OTRAS NOTICIAS: Piqué reveló cómo tomó el equipo la salida de Leo Messi

El exinternacional tongano y australiano de rugby a XIII Andrew Fifita fue puesto en coma inducido después de sufrir un tackle peligroso el domingo en un partido con los Cronulla Sharks, dijeron este lunes dos diarios australianos.

El pilar de 32 años recibió un golpe en la garganta al final de la primera mitad del partido de la National Rugby League (NRL) contra los Newcastle Knights, en Brisbane. Volvió en la segunda parte pero finalmente debió abandonar el terreno de juego cinco minutos más tarde.

Su club indicó que el jugador tenía dificultades para tragar después del partido y que fue llevado en ambulancia al hospital más cercano, "donde se confirmó una lesión significativa en la laringe".

De acuerdo con el Sydney Morning Herald y el Sydney Daily Telegraph, posteriormente fue puesto en coma inducido, para facilitar su respiración, y tendrá que ser operado. Esta lesión puede poner fin a su carrera.

Fifita jugó diez 'test matches' con Tonga, el país de su padre, y participó en la Copa del Mundo-2017 de rugby a 13. También fue seleccionado siete veces por Australia.