Jugadores del Barça no están de acuerdo con la medidas de La Liga

En España analizan una posible vuelta a la competición del fútbol, sin embargo los jugadores del FC Barcelona se mostraron contrarios a una disposición de La Liga.

El punto de la propuesta que incomodó a Messi y compañía es que los equipos se encierren en un hotel con campo de fútbol propio para efectuar una especie de pretemporada, con lo que se pretende que estén aislados y eviten al máximo el contacto con el exterior.

Cabe destacar que antes de la concentración que propone la Liga se practiquen pruebas de Coronavirus a todos los futbolistas, para luego se aíslen.

El tener que dejar su hogar y a su familia no gusta a los jugadores y al Presidente del Barcelona, sin embargo la aprobación de la misma no pasa sólo por los futbolistas azulgrana, si no del consenso de los clubes, La Liga, la Federación y el Ministerio de Sanidad.

Por su parte la Asociación de Futbolistas Españoles tampoco se mostró convencida por la propuestas, sin embargo está claro que antes de reiniciar a entrenar o a jugar, las autoridades de salud, deberán de dar el visto bueno a su plan, y por esa razón se deben extremar todas la medidas.

El próximo miércoles está programada una reunión donde se definirán esos y otros detalles para definir una posible fecha de vuelta a los entrenamientos y los protocolos a implementar antes y durante el reinicio del campeona español en Primera, Segunda y las demás ligas de balompié español.

* Con información de Diario Sport