Cuatro equipos luchan por no descender en la última jornada

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La emoción del Clausura 2026 no solo estará centrada en la lucha por clasificar a la fase final, sino también en una dramática batalla por la permanencia en la Liga Bantrab. Este próximo domingo se disputará la última jornada y cuatro equipos llegan comprometidos con la tabla acumulada, peleando por evitar convertirse en el segundo descendido de la temporada 2025-2026.

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El primer club en perder la categoría fue Deportivo Achuapa, por lo que ahora resta conocer al otro equipo que acompañará a los cebolleros rumbo a la Primera División del futbol guatemalteco.

Uno de los duelos más intensos de la jornada será el enfrentamiento directo entre Guastatoya y Marquense. El cuadro pecho amarillo será local y está obligado a ganar frente a su afición para asegurar su continuidad, aunque los leones también llegan con la misma necesidad. Para ambos, sumar tres puntos representa prácticamente la salvación.

Presentado por @claroguatemala



⚽ Tabla acumulada de la Jornada 10 actualizada de la Segunda Vuelta.



El Clausura 2026 avanza y cada partido suma en la lucha por la permanencia y los objetivos del torneo. pic.twitter.com/EvSJmkzKhA — Liga Bantrab (@LigaBantrab) April 21, 2026

En esta cerrada disputa aparecen Malacateco y Mictlán. Los toros recibirán a Comunicaciones, equipo que ya aseguró su permanencia, pero que buscará cerrar con dignidad el campeonato. Malacateco depende de sí mismo y una victoria lo mantendría en Liga Mayor sin depender de nadie.

La situación más complicada la vive Mictlán. Los conejos deberán vencer como visitantes a Aurora y, además, esperar una combinación favorable de resultados en los otros encuentros para lograr la permanencia.

Así está el panorama para los clubes involucrados en la zona de descenso:

Marquense (53 puntos / -18 dif.) : Ganar por la mayor cantidad de goles posibles, depende de sí mismo. O empatar, pero tendría que esperar que Malacateco o Mictlán no sumen tres puntos.

: Ganar por la mayor cantidad de goles posibles, depende de sí mismo. O empatar, pero tendría que esperar que Malacateco o Mictlán no sumen tres puntos. Guastatoya (50 puntos / -10 dif.) : Ganar por la mayor cantidad de goles posibles y esperar que Malacateco y Mictlán empaten o pierdan por 3 goles o más.

: Ganar por la mayor cantidad de goles posibles y esperar que Malacateco y Mictlán empaten o pierdan por 3 goles o más. Malacateco (50 puntos / -12 dif.) : Ganar por la mayor cantidad de goles posibles y esperar que Mictlán empate o pierda por cualquier marcador.

: Ganar por la mayor cantidad de goles posibles y esperar que Mictlán empate o pierda por cualquier marcador. Mictlán (50 puntos / -13 dif.): Ganar por la mayor cantidad de goles posibles y esperar que Marquense, Guastatoya y Malacateco, pierdan por 3 o más goles.

La programación para este domingo en la última jornada. Todos los juegos inician a las 3:00 de la tarde: