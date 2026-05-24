¡Campeones! Municipal celebra su título 33 luego de vencer a Xelajú

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Municipal volvió a tocar la gloria. El cuadro escarlata conquistó su liga número 33 tras imponerse 2-1 a Xelajú en el estadio Mario Camposeco.

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Con la ventaja de 4-1 conseguida en la ida, los rojos llegaron a Quetzaltenango con el panorama a su favor, aunque el ambiente en el estadio altense empujó a los locales a salir con intensidad desde el arranque. Esa presión encontró recompensa al minuto 14, cuando Manuel Romero apareció dentro del área tras un tiro libre y, pese a la marca de Nico Samayoa, logró definir para encender la ilusión chiva.

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El tanto levantó a la afición local y Xelajú estuvo cerca de meterse de lleno en la serie apenas tres minutos después, pero el disparo de Jair Jaén se estrelló en el poste. Los altenses dominaban por momentos y hacían trabajar a la defensa roja, aunque sin encontrar la contundencia necesaria para acercarse más en el global.

Xela se puso adelante desde temprano y estuvo cerca de recortar distancias en el global. (Foto: Jordy Marroquín / Nuestro Diario)

Cuando mejor lucía el cuadro quetzalteco, llegó la jugada que terminó golpeando sus aspiraciones. Cerca del descanso, Romero cometió una falta peligrosa y, en el cobro posterior, terminó desviando el balón hacia su propia portería para firmar un autogol que dejó la serie 5-2 antes del entretiempo. El héroe del inicio pasó rápidamente a ser protagonista de la decepción local.

En la segunda mitad, Municipal terminó de apagar cualquier intento de remontada. José "Caballo" Morales, quien había ingresado tras el descanso, aprovechó un rechazo luego de un tiro de esquina, se acomodó fuera del área y sacó un potente zurdazo imposible para Estuardo Chang. El gol significó el 2-1 de la noche y el 6-2 definitivo en el global.

Chivos y rojos igualaron en el marcador al terminar el primer tiempo. (Foto: Jordy Marroquín / Nuestro Diario)

Con la ventaja ya sentenciada, el equipo dirigido por Mario Acevedo cedió el ritmo del partido a los chivos. Xelajú intentó reaccionar con más ganas que claridad, pero se encontró con una destacada actuación del arquero Braulio Linares, quien respondió en varias ocasiones para evitar cualquier descuento.

La afición quetzalteca no paró de apoyar a pesar de la derrota. (Foto: Juan Mijangos / Nuestro Diario)

El pitazo final desató la celebración escarlata en el Mario Camposeco. Municipal volvió a coronarse campeón del futbol guatemalteco tras dos finales consecutivas perdidas ante Antigua.