Los jugadores del Real Madrid se despiden de Xabi Alonso

-

La destitución de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid generó múltiples reacciones dentro del vestuario merengue. Tras la derrota 3-2 ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España 2026, varios jugadores del primer equipo utilizaron sus redes sociales para dedicar mensajes de agradecimiento y despedida al técnico español.

En las publicaciones, futbolistas del plantel blanco resaltaron el compromiso de Alonso y su liderazgo, pese a un ciclo marcado por la irregularidad y la presión constante de la afición.

Kylian Mbappé fue el primero en expresarse y fue agradecido con Xabi por lo que aprendió en estos meses de trabajo.

"Ha sido corto, pero ha sido un placer jugar para ti y aprender de ti. Gracias por darme confianza desde el primer día", escribe Kylian en su cuenta oficial de Instagram junto a una foto chocando la mano con Xabi Alonso.

Así fue la publicación del 10 merengue en sus historias de Instagram.

"Te recordaré como un entrenador que tenía ideas claras y que sabe mucho de fútbol. Mucha suerte en tu próximo capítulo", añade el galo.

Fede Valverde también se despidió tanto de Alonso como del cuerpo técnico. "Míster te deseo lo mejor, a vos y a todo el cuerpo técnico que siempre han tenido una gran actitud. Éxitos en todo lo que venga", escribió el segundo capitán del Real Madrid.

Rodrygo Goes agradeció la confianza y el aprendizaje a Xabi. "Mister, gracias por cada día compartido, por la confianza, el aprendizaje y los momentos vividos. Te deseo mucho éxito en el camino que viene. ¡Que tu carrera siga creciendo! Todo lo mejor siempre", publicó el brasileño.