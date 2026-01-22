Julio Iglesias difunde mensajes con exempleadas que lo acusan

-

Julio Iglesias publicó en su cuenta de Instagram una serie de mensajes de WhatsApp, supuestamente enviados por las denunciantes, con el objetivo de demostrar la "falsedad" de las acusaciones.

El artista español asegura que la Fiscalía se ha negado a proporcionarle el "acceso formal" a la denuncia, lo que,en sus palabras le impide "ejercer" adecuadamente su defensa.

Iglesias publicó las conversaciones identificando a las autoras con nombre y apellido y según asegura buscan servir como prueba, estos datan de los años 2021, 2022 y 2023.

Según asegura, fuero enviados mientras las denunciantes trabajaban en su domicilio y tras finalizar su relación laboral.

"Las comunicaciones de WhatsApp enviadas por las denunciantes durante el tiempo que trabajaron en mi casa y las comunicaciones después de irse demuestran que la información difundida carece de veracidad... "todo tiene un límite... y es necesario desenmascarar estas falsedades y contar la verdad".

La defensa de Julio Iglesias solicitó formalmente a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que se le remita la denuncia presentada en su contra, dado que el artista sostiene que resulta "insólito" no disponer de una copia de la misma.

La petición de acceso al expediente llega después de que la Fiscalía haya denegado la personación de Iglesias.

RECUERDA: Surgen videos de Julio Iglesias besando a celebridades

El caso

Una investigación realizada por elDiario.es, en colaboración con Univisión Noticias, examinó durante tres años las experiencias de mujeres que han integrado el personal de servicio doméstico o han colaborado profesionalmente con el artista entre 1990 y 2023.

Una de las extrabajadoras sostiene que fue forzada a mantener encuentros sexuales no consentidos con Julio Iglesias, incluyendo penetraciones, bofetadas y humillaciones físicas y verbales. Los presuntos abusos habrían ocurrido en el año 2021, cuando la víctima tenía 22 años.

El equipo de investigación contactó a un total de 15 exempleadas, tanto personal doméstico como otras profesionales especializadas, que trabajaron en las residencias del cantante en República Dominicana, Bahamas y España.

En los testimonios, la mujer que denuncia las agresiones sexuales relata que Iglesias, entonces con 77 años, la citaba en su habitación "muchas veces al terminar la jornada laboral".

Dos extrabajadoras denunciaron a Julio Iglesias el 5 de enero por trata y abusos sexuales.

Las agresiones denunciadas habrían tenido lugar en las residencias de Julio Iglesias en Punta Cana (República Dominicana) y Lyford Cay (Bahamas). Según el testimonio de las exempleadas, estos hechos se produjeron con el conocimiento de las personas responsables de la gestión y la contratación del personal doméstico.

Mira: