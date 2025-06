Julio, el joven que desapareció después de visitar a su mamá (video)

-

El joven lleva poco más de un mes desaparecido. Su última comunicación fue con su esposa, a quien se dirigía a traer.

El pasado 17 de mayo, Julio Enrique Reyes Olayo fue a visitar a su mamá en Ciudad Vieja, Sacatepéquez. Esto, sin imaginar que sería la última vez que se verían.

Y es que el joven de 23 años desapareció sin dejar rastro alguno, luego de salir de casa de su progenitora para ir a traer a su esposa a la universidad.

En conversación con el medio Noti7, la madre de Julio reveló que fue el sábado 17 de junio a eso de las 15:40 horas cuando se despidió de su hijo tras recibir su visita en su domicilio.

"Se vino a despedir de mí y me dijo que el día domingo iba a volver a subir con su esposa, pero lo estuvimos llamando, le escribíamos y ya no nos contestaron. Como a las ocho de la noche, de una vez mandó a buzón su teléfono y ya no nos contestó", relata.

La mamá del joven dijo que él se dirigía a traer a su esposa a la universidad, y que ese día fue a dejarla en la mañana; sin embargo, cuenta que la pareja de Julio estuvo esperándolo y no llegó.

Video revela últimos momentos

Una cámara de seguridad muestra cómo el día de su desaparición, Reyes pasó en su vehículo de dos ruedas a una gasolinera en ruta a Escuintla.

Envió un audio

Según declaraciones de la esposa, Julio le envió un audio indicándole que solo pasaría a echar combustible y llegaba por ella.

"Ahorita salgo para allá, mi amor. Solo pasé a echar gas, mi amor lindo", se escucha en la nota de voz.

La familia continúa con esperanza de poder encontrar a Julio. Pese a que ya pasó un mes, suplican información que dé con el paradero del joven.

"Les pido que, si lo llegan a ver, que se comuniquen con nosotros", puntualizó la mamá del joven.

