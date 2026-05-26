Maycom anuncia nuevo requisito para primeras licencias de conducir o transferencias

El nuevo requisito se suma a los anteriores, por lo que debes tomar nota.
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Maycom anunció un nuevo requisito indispensable para quienes deseen tramitar su primera licencia de conducir o realizar transferencia.
Se trata de la factura fiscal del certificado emitido por la escuela de automovilismo, la cual se deberá presentar en original y copia junto a la demás papelería al momento de realizar el trámite correspondiente.
Los requisitos
Por lo tanto, los documentos a presentar son los siguientes:
- DPI vigente original y copia (si no cuenta con DPI original puede presentar solicitud de DPI en copia).
- Certificado digital de manejo, emitido por el Centro de Evaluación autorizado (CECOVE).
- Examen de vista emitido por una clínica óptica u oftalmólogo profesional con colegiado activo, que cumpla con los requisitos establecidos por el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil.
- Estar solvente de multas (la revisión de multas la realiza el Delegado de Tránsito ubicado en las sedes de Maycom).
- Presentación en original y fotocopia de la factura fiscal de certificados emitidos por academia de manejo.
- Recibo de Pago.
Los costos de vigencia de las licencias de conducir son los que se presentan a continuación:
- 1 año - Q100
- 2 años - Q185
- 3 años - Q260
- 4 años - Q320