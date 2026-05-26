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Maycom anuncia nuevo requisito para primeras licencias de conducir o transferencias

  • Por Geber Osorio
26 de mayo de 2026, 17:55
El nuevo requisito se deberá presentar obligatoriamente para poder realizar el trámite correspondiente en Maycom. (Foto: Archivo/Soy502)

El nuevo requisito se deberá presentar obligatoriamente para poder realizar el trámite correspondiente en Maycom. (Foto: Archivo/Soy502)

El nuevo requisito se suma a los anteriores, por lo que debes tomar nota.

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Maycom anunció un nuevo requisito indispensable para quienes deseen tramitar su primera licencia de conducir o realizar transferencia.

Se trata de la factura fiscal del certificado emitido por la escuela de automovilismo, la cual se deberá presentar en original y copia junto a la demás papelería al momento de realizar el trámite correspondiente.

Los requisitos

Por lo tanto, los documentos a presentar son los siguientes:

  • DPI vigente original y copia (si no cuenta con DPI original puede presentar solicitud de DPI en copia).
  • Certificado digital de manejo, emitido por el Centro de Evaluación autorizado (CECOVE).
  • Examen de vista emitido por una clínica óptica u oftalmólogo profesional con colegiado activo, que cumpla con los requisitos establecidos por el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil.
  • Estar solvente de multas (la revisión de multas la realiza el Delegado de Tránsito ubicado en las sedes de Maycom).
  • Presentación en original y fotocopia de la factura fiscal de certificados emitidos por academia de manejo.
  • Recibo de Pago.

Los costos de vigencia de las licencias de conducir son los que se presentan a continuación:

  • 1 año - Q100
  • 2 años - Q185
  • 3 años - Q260
  • 4 años - Q320

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