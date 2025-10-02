Junta Monetaria recomendará que deuda pública se use solo para infraestructura

-

El Gobierno busca que la quinta parte del presupuesto del próximo año sea financiado con deuda pública.

La Junta Monetaria aún no ha emitido su opinión sobre la deuda que el Organismo Ejecutivo propone adquirir en 2026 para financiar el presupuesto, pero adelantó que su recomendación iría en que se utilice solamente para proyectos de infraestructura.

Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y la Junta Monetaria, confirmó que sigue en elaboración la opinión que les manda llevar a cabo la Ley Orgánica del Presupuesto.

El pasado 1 de septiembre, mediante el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), el Ejecutivo entregó al Legislativo el proyecto de presupuesto 2026 con un techo de Q 163,783.4 millones.

La recomendación de invertir la deuda en infraestructura también la han hecho calificadoras de riesgo y el Fondo Monetario Internacional. (Foto: AGN / Soy502)

Dicho proyecto contempla que la quinta parte de esos fondos se obtengan a través de deuda pública, lo que significa que el país deberá adquirir préstamos o bonos por Q 33,514,8 millones.

"Tendremos que analizar la deuda bonificada que está solicitando el Minfin. Nosotros nos sumaríamos a la misma recomendación que da el Fondo Monetario Internacional y las calificadoras de riesgo", afirmó el funcionario.

Precisó que dicha recomendación es que "básicamente la deuda se trate de invertir en la mayor cantidad posible en proyectos de infraestructura".

LEA MÁS: Banguat analizará impacto de la deuda pública para el presupuesto 2026

"Hay una autorización de que por cinco años podamos tener déficit fiscal por encima del 2%. Se dio únicamente con el objetivo de que esa deuda adicional que tiene el país se puede invertir en carreteras, caminos rurales, puertos y aeropuertos", puntualizó González Ricci.

Aseveró que "la infraestructura es lo más rentable para Guatemala", aunque esto "no quiere decir no tener recursos para educación y salud",

"Lo que han dicho las calificadoras y el Fondo Monetario es que esta deuda se trate de invertir en proyectos de infraestructura, que los saldos de caja se inviertan en proyectos de infraestructura, que es lo que realmente va a generar el desarrollo y el empleo que necesita el país", aseveró el presidente del Banguat.

El presidente del Banguat señala que con la inversión en infraestructura se genera desarrollo para el país. (Foto: AGN / Soy502)

Qué propone el Gobierno

El Ejecutivo propone que Q 27,598.8 millones, que representa el 16.85 % del total de presupuesto, se obtengan por endeudamiento público interno, es decir, a través de la colocación de bonos del tesoro.

Mientras que los otros Q 5,915.9 millones, que representan el 3.61 % del total del presupuesto, se obtendrían por endeudamiento público externo, lo que significa que será a través de organismos e instituciones internacionales.