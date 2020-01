Justin Trudeau asegura que Irán derribó avión ucraniano

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció este jueves que varias fuentes de inteligencia, incluidos los servicios canadienses, sugieren que el Boeing 737 que se estrelló cerca de Teherán el miércoles fue "derribado por un misil tierra-aire iraní".

El avión se estrelló con 176 personas a bordo. No hubo sobrevivientes. (Foto: AFP)

"Tenemos información de múltiples fuentes, incluidos nuestros aliados y nuestros propios servicios", que "indica que el avión fue derribado por un misil tierra-aire iraní. Puede que no haya sido intencional", dijo en una conferencia de prensa.

#AHORA Primer ministro de Canadá @JustinTrudeau dice que la inteligencia que manejan indica que el avión de pasajeros ucraniano siniestrado con 63 canadienses a bordo fue derribado por un misil iraní. pic.twitter.com/bqfzMHcacj — Johnattan Bilancieri (@Bilancieri) January 9, 2020

El primer ministro canadiense insistió en que estos últimos desarrollos "refuerzan la necesidad de una investigación exhaustiva sobre este asunto".

#Breaking First footage of the Ukrainian airplane while on fire falling near #Tehran pic.twitter.com/kGxnBb7f1q — Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) January 8, 2020

"Como dije ayer, los canadienses tienen preguntas y merecen respuestas", dijo.

El desastre, que resultó en la muerte de 176 personas, incluidos 63 canadienses, ocurrió poco después de que Teherán disparara misiles contra bases militares utilizadas por el ejército estadounidense en Irak.

El avión se estrelló poco después de despegar. (Foto: AFP)

El vuelo PS752 de Ukrainian International Airlines (UIA) despegó el miércoles desde Teherán en dirección a Kiev, pero se estrelló minutos después.

ENTÉRATE:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este jueves sus "sospechas" sobre la causa de lo ocurrido cuando, según varios medios, la inteligencia estadounidense está cada vez más convencida de que el avión fue derribado por error por Irán.