"Muchas historias se escribieron aquí”, la confesión de Kabah en Guatemala

  • Por Selene Mejía
09 de agosto de 2025, 12:04
Kabah contó que muchas de sus historias se construyeron en Guatemala.&nbsp; (Foto: Instagram)

Kabah se presentó en Guatemala y durante el concierto uno de los integrantes habló acerca de la cercana relación del grupo con Guatemala. 

Durante una interacción con el público René Ortíz reveló que Kabah le tenía mucho cariño al país y mucho de aquí estaba relacionado con su carrera. 

kabah guatemala 1

"Guatemala tiene un espacio muy especial en nuestro corazón, en el de cada uno de los Kabah, contaremos muchas muchas historias, muchas se escribieron aquí, en Guatemala, junto a muchos de ustedes", confesó.

"Gente que viajó de lejos, que hoy cumple 50 años, aniversarios, los guatemaltecos y Kabah tienen una historia profunda, de corazón, me gustaría invitarlos a que la pasen igual... hoy tienen permiso de todo", cerró. 

El show de los mexicanos famosos por su pop de los 90 se celebró el viernes 8 de agosto, en Forum Majadas. "La calle de las sirenas" fue una de las más pedidas de la noche.

@kbh.oficial Un poquito de nuestra noche en GUATEMALA ❤️ los amamos! #kabah #guate #show #agosto #2025 ♬ Antro - Kabah

