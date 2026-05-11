Vicepresidenta Karin Herrera inicia gira oficial por Panamá y Estados Unidos

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La información oficial precisa que el trabajo de la vicemandataria se enfocará en cooperación y desarrollo económico.

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La Vicepresidencia de la República informó que la vicepresidenta Karin Herrera iniciará este lunes 11 de mayo una gira oficial de trabajo por Panamá y Washington D.C., Estados Unidos, la cual se extenderá hasta el próximo 16 de mayo.

Según la comunicación oficial, la vicemandataria participará en "espacios internacionales orientados al fortalecimiento del desarrollo económico, la cooperación regional y las acciones hemisféricas contra la trata de personas".

No obstante, hasta el momento la Vicepresidencia no ha compartido la agenda específica que desarrollará Herrera durante el viaje.

Herrera estará en un viaje oficial hasta el próximo 16 de mayo. (Foto: Archivo / Soy502)

Tampoco se brindó detalles sobre las reuniones bilaterales, encuentros oficiales o las organizaciones con las que sostendrá actividades en ambos países.

La información difundida por la institución se limitó a confirmar las fechas y los temas generales que abordará la vicepresidenta durante su visita internacional.

Asimismo, indicó que conforme avancen las actividades se estarán compartiendo comunicados oficiales relacionados con la gira.

Hasta ahora, la Vicepresidencia tampoco ha precisado si la delegación oficial que acompañará a la vicepresidenta incluirá a funcionarios de otras dependencias del Ejecutivo o representantes diplomáticos guatemaltecos acreditados en Panamá y Estados Unidos.