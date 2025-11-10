Karol G y Feid demostraron que su relación sigue firme

La complicidad entre ambos sigue intacta pese a la distancia.
Adiós a los rumores de separación entre Karol G y Feid, pues se les vio más enamorados que nunca, dejando atrás toda duda de su relación.
Por medio de un video en las plataformas se le mostró a la cantante en una videollamada con el intérprete de música urbana, mientras interactuaba con sus fanáticos en un alegre encuentro.
"Te amo y te extraño" fueron de las palabras que dijo a la "Bichota" mientras mostraba cómo se la estaba pasando, y a la vez dejó ver que la llamada era con el Ferxxo.
Aunque algunos gestos recientes sugieren que siguen juntos, la mayoría de los medios reporta señales de distanciamiento y rumores de ruptura, debido a la ausencia de interacciones en Internet entre ambos artistas, ya que antes solían dejarse comentarios y reacciones, pero esa dinámica desapareció desde octubre pasado.
Todo este asunto aumentó porque tampoco han aparecido juntos en eventos públicos o lanzamientos musicales recientes, lo que reforzó la idea de un posible distanciamiento.
A pesar de los rumores, ahora la colombiana dio pruebas de que la relación continúa, un detalle que muchos tomaron como un guiño romántico.