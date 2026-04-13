Karol G, la primera latina en encabezar el festival "Coachella"

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Karol G se consolidó como la primera latina en encabezar el cartel de Coachella el domingo 12 de abril por la noche.

"Me presento, soy Carolina Giraldo from Medellín, Colombia, soy la primera mujer latina en encabezar Coachella y estoy muy feliz y muy orgullosa de esto, pero, al mismo tiempo, siento que llega tarde", comentó.

Foto: AFP.

"Han pasado 27 años desde que inició el festival y es primera vez que una latina lo encabeza, antes de mí hubo grandes artistas latinos legendarios que trabajaron para que yo estuviera aquí, así que no es solo acerca de mí, es acerca de mi comunidad, es acerca de mi gente y quienes han estado pasando dificultades últimamente, hablo por ellos", continuó.

Foto: AFP.

La cantante presentó un show de 25 canciones que pusieron a bailar a todos con ritmos de reguetón, mariachi y merengue.

Foto: AFP.

Las mujeres fueron protagonistas de la noche, ella y Mariah Angeliq arrasaron con el tema de 2021, "EL MAKINÓN", luego Becky G se unió a ella para una interpretación arrolladora de su tema "MAMIII", acompañadas del mariachi compuesto íntegramente por mujeres que sonaron fuerte mientras Karol G hacía sus cambios de vestuario.

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