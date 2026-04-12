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Justin Bieber sube al escenario de "Coachella" (video)

  • Por Selene Mejía
12 de abril de 2026, 11:12
El famoso subió al escenario provocando furor. (Foto: AFP)

El famoso subió al escenario provocando furor. (Foto: AFP)

Justin Bieber subió al escenario de Coachella la noche del sábado 11 de abril tras años retirado de los escenarios.

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La estrella ha sido invitado y asistente habitual en este festival del desierto y, desde que el evento viró hacia el mundo del pop, ha figurado en lo más alto de la lista de deseos del público.

Desde su gira por Estados Unidos en 2022, nada se ha sabido del cantante en términos de música nueva, sin embargo, sus éxitos fueron ovacionados por el público. 

Bieber negoció personalmente su participación en el famoso festival donde se reúnen personalidades de redes sociales, Hollywood y la música, tras dos conciertos muy íntimos que dio en Los Ángeles, esto da esperanza a su regreso. 

El ídolo canadiense interpretó canciones de su repertorio antiguo, sin producción en el escenario, solo con dos guitarristas y su computadora e interpretó  "Sorry","First Place", "All the Way" y sorprendió al cantar "Baby".

La nostalgia llegó cuando en la pantalla mostró sus primeros pasos en la música, a través de su canal de Youtube. 

MIRA

@kenhhaivn97 Justin Bieber in Coachella 2026#bieber #justinbieber #bieberchella #coachella2026 ♬ âm thanh gốc - Kênh hài VN

@khianna.brooks Justin Bieber coachella full performance || Weekend 1 [part 2/2] (Sorry i had to mute some of his “youtube” parts [some time in 1:30 to 12:30 minutes] because of the copyright claim, now Justin why did you use YouTube ) #justinbieber #coachella #bieberfever #bieberchella #coachella2026 ♬ original sound - Khianna

@coachella @Justin Bieber Watch the Coachella livestream on @YouTube ♬ original sound - coachella

@ffreshavacadoo jealous isn’t even the word #justinbieber #coachella #fyp #coachella2026 #bieberchella ♬ Where Are Ü Now - Jack Ü/Justin Bieber

 

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