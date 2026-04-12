Justin Bieber sube al escenario de "Coachella" (video)

Justin Bieber subió al escenario de Coachella la noche del sábado 11 de abril tras años retirado de los escenarios.
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La estrella ha sido invitado y asistente habitual en este festival del desierto y, desde que el evento viró hacia el mundo del pop, ha figurado en lo más alto de la lista de deseos del público.
Desde su gira por Estados Unidos en 2022, nada se ha sabido del cantante en términos de música nueva, sin embargo, sus éxitos fueron ovacionados por el público.
Bieber negoció personalmente su participación en el famoso festival donde se reúnen personalidades de redes sociales, Hollywood y la música, tras dos conciertos muy íntimos que dio en Los Ángeles, esto da esperanza a su regreso.
El ídolo canadiense interpretó canciones de su repertorio antiguo, sin producción en el escenario, solo con dos guitarristas y su computadora e interpretó "Sorry","First Place", "All the Way" y sorprendió al cantar "Baby".
La nostalgia llegó cuando en la pantalla mostró sus primeros pasos en la música, a través de su canal de Youtube.
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