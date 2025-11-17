Primeras imágenes de la cinta de "The Legend of Zelda"

- El live action busca capturar la magia y aventura de la saga de juegos. ENTÉRATE: "Labubu Movie" podría llegar al cine La compañía de videojuegos sorprende a sus fanáticos al publicar las primeras imágenes de la adaptación live action de The Legend of Zelda. Los actores Bo Bragason y Benjamin Evan Ainsworth interpretan a Zelda y Link. (Foto: X) Las fotos compartidas por Nintendo muestran a los jóvenes actores Bo Bragason y Benjamin Evan Ainsworth, quienes interpretan a la princesa Zelda y al espadachín Link. En la primera postal se muestra a los protagonistas observando el paisaje verde y arbolado, antes de emprender el viaje de regreso al castillo de Hyrule. Las fotos revelan a los protagonistas explorando un paisaje verde y arbolado. (Foto: X) PODRÍA INTERESARTE: Sale a luz el primer tráiler de "El diablo viste a la moda 2" (video) Wes Ball dirige la película con la supervisión de Shigeru Miyamoto, el creador de los personajes. La película es dirigida por Wes Ball con supervisión de Shigeru Miyamoto. (Foto: X) Por el momento, la empresa mantiene en reserva la historia del juego que será adaptado y se estrenará a nivel internacional el 26 de marzo de 2027. FIRST LOOK at the live-action Legend of Zelda movie. Leaked set footage just dropped!



We’ve got two epic set leaks from the Zelda film production in New Zealand, and it's giving us our very first glimpse of the heroes in action.



From the clips circulating online, it… pic.twitter.com/PXzzq5uIAY — J Stewart (@triffic_stuff_) November 15, 2025