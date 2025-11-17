Primeras imágenes de la cinta de "The Legend of Zelda"

El live action busca capturar la magia y aventura de la saga de juegos.
La compañía de videojuegos sorprende a sus fanáticos al publicar las primeras imágenes de la adaptación live action de The Legend of Zelda.
Las fotos compartidas por Nintendo muestran a los jóvenes actores Bo Bragason y Benjamin Evan Ainsworth, quienes interpretan a la princesa Zelda y al espadachín Link.
En la primera postal se muestra a los protagonistas observando el paisaje verde y arbolado, antes de emprender el viaje de regreso al castillo de Hyrule.
Wes Ball dirige la película con la supervisión de Shigeru Miyamoto, el creador de los personajes.
Por el momento, la empresa mantiene en reserva la historia del juego que será adaptado y se estrenará a nivel internacional el 26 de marzo de 2027.