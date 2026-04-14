Kompany respeta al Real Madrid, pero confía que el Bayern avanzará a las semifinales

El entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, aseguró que siente un profundo respeto por el conjunto merengue aunque confía en sellar la clasificación este miércoles en la vuelta de los cuartos de final de la Champions.
OTRAS NOTICIAS: Atlético de Madrid elimina al Barcelona y se clasifica a semifinales
El conjunto bávaro llega con ventaja tras imponerse 2-1 en la ida disputada la semana pasada en la capital española.
"Una de las cosas que intento recalcar todo el tiempo es que tenemos mucho respeto por este Real Madrid", afirmó el técnico belga en la rueda de prensa previa al encuentro.
El entrenador consideró que en este tipo de partidos influyen múltiples factores, como las individualidades, la intensidad colectiva y la capacidad de competir al límite.
"Queremos ganar este encuentro y demostrar que somos capaces de ofrecer lo que los aficionados esperan de nosotros, especialmente en casa", puntualizó.