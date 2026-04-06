Kompany: "¿El Madrid? Es el rival más difícil que uno puede tener en Europa"

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Vincent Kompany, técnico del Bayern Múnich, admitió este lunes que enfrentarse al Real Madrid supone, probablemente, "el desafío más exigente que se puede afrontar como visitante en esta competición". Así lo expresó durante la rueda de prensa previa al partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Kompany subrayó la necesidad de prepararse para la mejor versión del conjunto blanco: "Cuando analizamos al Real Madrid, debemos asumir que nos mediremos a su máximo nivel. Es uno de los grandes de Europa y, sin duda, este es de los encuentros más difíciles que se pueden jugar fuera de casa".

Además, el entrenador hizo hincapié en la importancia del aprendizaje a lo largo de la temporada: "Hay momentos en los que conviene recordar cómo hemos llegado hasta aquí. Puede que hayamos cometido errores, pero lo fundamental es comprobar si hemos sabido aplicar lo aprendido. Ese es el aspecto clave. Sabemos que es el reto más duro en Europa, pero debemos demostrar con nuestro rendimiento de lo que somos capaces".

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El preparador, de 39 años, evitó pronunciarse sobre la posible convivencia en el campo entre Mbappé y Vinicius: "No es algo que me corresponda valorar. Ambos son jugadores extraordinarios y lo demás es responsabilidad del Real Madrid. Este tipo de partidos son decisivos, pero no se me puede pedir que solucione cuestiones internas del rival".

Por su parte, el conjunto bávaro completó una sesión de entrenamiento en la mañana de este lunes en su ciudad deportiva de Múnich antes de poner rumbo a Madrid.