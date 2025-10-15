Versión Impresa
Kpop: TWICE y G-Dragon te esperan en los cines

  • Con información de Priscilla León/Colaboradora
15 de octubre de 2025, 13:18
TWICE cumple una década sobre los escenarios. (Foto: cortesía)

El Kpop se vivirá al máximo en Guatemala con la llegada de TWICE y G-Dragon a las salas de cine.

El grupo triunfa en las listas de Billboard. (Foto: Instagram/TWICE)
El lunes 20 de octubre se estrena en las pantallas nacionales One in a million, TWICE, sobre la agrupación femenina que ha conquistado escenarios y listas globales. 

El documental musical celebra los 10 años de trayectoria del grupo y ofrece una mirada íntima de su viaje como banda y la conexión especial que mantiene con su fandom.

Como si fuera poco, Jeongyeon, Jihyo y Chaeyoung, 3 de las 9 integrantes de TWICE, participan en la banda sonora de la película K-Pop Demon Hunters, que ha roto récords en Netflix.

La película concierto muestra el primer show de la gira. (Foto: cortesía)
Por otro lado, G-Dragon, conocido como el "Rey del Kpop", llega en una película concierto, que podrá verse en Guatemala a partir del miércoles 29 de octubre.

La cinta captura cada momento de [Übermensch], la gira con la que G-Dragon regresó a los escenarios luego de 8 años de ausencia.

Este filme incluye la aparición de invitados especiales, así como la emoción de los fans por tan esperado retorno.

Póster del filme protagonizado por G-Dragon. (Foto: cortesía)
La preventa para ambos musicales ya está disponible en las principales salas del país, así que corre, canta y obtén la tuya.

