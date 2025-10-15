Kpop: TWICE y G-Dragon te esperan en los cines

El Kpop se vivirá al máximo en Guatemala con la llegada de TWICE y G-Dragon a las salas de cine.
El lunes 20 de octubre se estrena en las pantallas nacionales One in a million, TWICE, sobre la agrupación femenina que ha conquistado escenarios y listas globales.
El documental musical celebra los 10 años de trayectoria del grupo y ofrece una mirada íntima de su viaje como banda y la conexión especial que mantiene con su fandom.
Como si fuera poco, Jeongyeon, Jihyo y Chaeyoung, 3 de las 9 integrantes de TWICE, participan en la banda sonora de la película K-Pop Demon Hunters, que ha roto récords en Netflix.
Por otro lado, G-Dragon, conocido como el "Rey del Kpop", llega en una película concierto, que podrá verse en Guatemala a partir del miércoles 29 de octubre.
La cinta captura cada momento de [Übermensch], la gira con la que G-Dragon regresó a los escenarios luego de 8 años de ausencia.
Este filme incluye la aparición de invitados especiales, así como la emoción de los fans por tan esperado retorno.
La preventa para ambos musicales ya está disponible en las principales salas del país, así que corre, canta y obtén la tuya.