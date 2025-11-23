Lady Gaga sorprende con cambio radical de imagen

-

Su estilo renovado mezcla elegancia parisina con rebeldía.

La icónica cantante estadounidense ha dicho adiós a sus rizos dorados a los 39 años, optando nuevamente por su estilo clásico y gótico.

Tras su rodaje en Milán, la artista sorprendió con un look renovado. (Foto: People)

Después de terminar el rodaje de El diablo viste a la moda 2 en Milán, Gaga vuelve a tener el cabello negro, siendo un cambio que le recuerda a sus fanáticos sus mejores etapas en la industria.

Las imágenes publicadas por People muestran a la estrella con rizos sueltos peinados hacia un lado, lo que contrasta con el rubio que lucía durante sus escenas en la secuela.

Los rizos oscuros evocan una de las etapas más recordadas de Gaga. (Foto: People)

La artista fue fotografiada saliendo del restaurante Laurent en París con un traje verde menta y gafas de sol que contrastan con su estilo rebelde.

El nuevo estilo marca un regreso a su estética gótica y clásica. (Foto: People)

Su transformación no solo es estética, ya que parece ser un retorno a una versión de sí misma más auténtica y liberal.

Su llegada al set

En octubre pasado, la cantante y actriz fue vista bajándose de su camioneta, acompañada por su equipo de seguridad para ingresar al set de filmación de la cinta con una camisa de manga larga con hombreras y falda larga en color rosado, complementado con tacones altos y gafas de sol.

(Foto: Getty Images)

(Foto: Getty Images)