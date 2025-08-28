Lago y bosques de pinos: la magia de Los Aposentos

-

Vive la tranquilidad de Los Aposentos: lago cristalino, senderos, aire puro y diversión al aire libre en Chimaltenango.

El centro recreativo Los Aposentos, ubicado a pocos kilómetros de la cabecera departamental, es un destino popular para locales y visitantes que buscan escapar del bullicio de la ciudad y conectar con la naturaleza.





Platillos gastronómicos son ofrecidos en los comedores. (Foto: Roberto Ruiz/Colaborador)

El lugar se distingue por su exuberante vegetación, dominada por extensos bosques de pinos que ofrecen un ambiente fresco y sereno.

El elemento central del parque es su hermoso lago, de aguas tranquilas y cristalinas, alimentado por manantiales naturales.





El lago artificial es el atractivo principal del balneario. (Foto: Roberto Ruiz/Colaborador)

Este cuerpo de agua es ideal para actividades como paseos en bote, pesca deportiva (con ciertas restricciones para la conservación de la fauna acuática) o simplemente para contemplar el paisaje.





El lugar puede albergar a más de 5 mil personas a diario. (Foto: Roberto Ruiz/Colaborador)

A su alrededor, áreas verdes bien cuidadas invitan a la relajación y a los pícnics familiares, con mesas y bancas distribuidas estratégicamente.





El canopy es otra de las diversiones con las que cuenta este lugar y las familias lo utilizan mucho. (Foto: Roberto Ruiz/Colaborador)

El parque cuenta con infraestructura adecuada para garantizar una experiencia cómoda y segura a sus visitantes. Dispone de amplias áreas de parqueo, servicios sanitarios limpios y senderos que facilitan la exploración a pie de sus rincones más pintorescos.

Para los amantes de la aventura, existen zonas designadas para acampar, permitiendo una inmersión más profunda en el entorno natural. También hay juegos infantiles, lo que lo convierte en un destino perfecto para familias con niños.

Su fácil acceso desde la carretera Interamericana lo convierte en una opción conveniente para una escapada de un día o un fin de semana.





El sitio cuenta con paisajes y variedad de aves. Los cisnes son su principal atractivo. (Foto: Mónica Franco/Colaborador)

La administración del parque, en conjunto con la comunidad, promueven prácticas de turismo sostenible y conciencia ambiental para proteger su flora y fauna. La tranquilidad del lugar, el aire puro y la belleza escénica lo convierten en un refugio perfecto para el esparcimiento, la meditación y la práctica de actividades al aire libre.

Más que un simple parque; es un pulmón verde para Chimaltenango, un espacio de esparcimiento que invita a la desconexión y a la reconexión con el entorno natural.