Lakers abrirán la temporada de la NBA sin LeBron James

Los Ángeles Lakers vivirán un anticipo del futuro liderazgo de Luka Doncic en el arranque de la nueva temporada de la NBA. LeBron James se perderá el inicio del curso este martes por una lesión en la ciática.

Esta molestia apartará a "King James" del primer mes de una campaña que afronta en el momento más incierto de su carrera. El máximo anotador histórico de la NBA finaliza contrato en junio después de que ejerciera su opción para renovar por una temporada en lugar de acordar una extensión a largo plazo.

Según su entorno, James seguirá de cerca el rendimiento de los Lakers en estas próximas semanas para decidir entre sus diferentes opciones, que incluyen solicitar el traspaso, marcharse a otra franquicia a final de curso o emprender la retirada.

Curry y Doncic lucharán cara a cara por la primera victoria de la temporada en la máxima liga de baloncesto del mundo. (Foto: NBA)

Los Lakers se encomiendan a que Luka Doncic lidere a este grupo ambicioso, pero que por ahora los ensayos no han sido nada alentadores, con cinco derrotas en seis partidos de pretemporada.

El duelo inaugural del martes frente a los Golden State Warriors de Stephen Curry será el primer test verdadero para los Lakers de Luka, quien asegura estar dispuesto a hacer "lo que haga falta" en ausencia de LeBron.

"Solo quiero jugar a básquet", recalcó el base. "Si hago menos, si hago más... Lo que sea que haga falta para conseguir una victoria", dijo el esloveno.